Wolfsmond am 13.01.2025: Wie dieser Vollmond wirkt und welche Sternzeichen er herausfordert!

Negative Folgen dieses aufwühlenden Vollmonds können Ruhelosigkeit und Gereiztheit sein. Dadurch sind auch Streitereien im privaten Umfeld sowie Spannungen am Arbeitsplatz möglich. Passen Sie auf, nicht alles so persönlich zu nehmen und Kritik nicht direkt als Angriff zu werten, dann bleiben Ihnen die negativen Folgen des Vollmonds erspart.

Wir kommen am Vollmond-Abend wahrscheinlich schwerer zur Ruhe, benötigen längere Zeit zum Einschlafen oder fühlen uns körperlich ausgelaugt. In dem Fall können sanfte sportliche Aktivitäten oder beruhigende Teesorten wie Lavendel, Kamille und Melisse helfen, Spannungen abzubauen. Um sich mit den Vollmond-Energien noch besser zu verbinden und diese richtig zu nutzen, bietet sich auch die Durchführung eines Vollmond-Rituals an.