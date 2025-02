Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 17. bis 23. Februar 2025

Eine aufregende Woche erwartet uns ab dem 17. Februar, in der der Mond uns mit auf eine Reise der Emotionen nimmt. Der erste spannende Aspekt steht am Dienstag an, denn da fördert ein Mond-Merkur-Trigon alles, was im weitesten Sinne mit unseren Finanzen zu tun hat. Außerdem beginnt an diesem Tag auch die Fische-Saison.

Am Mittwoch sorgen Trigone zum Mars und zum Saturn dafür, dass wir aufschlussreiche Gespräche führen und Konflikte aus der Welt schaffen können. Spirituell wird es dann am Donnerstag, denn ein Mond-Neptun-Trigon schärft unsere Intuition und unseren Zugang zu übernatürlichen Themen. Allerdings kann ein Quadrat zur Sonne am selben Tag für Misstrauen sorgen. Am Freitag sorgt der Mond gemeinsam mit Venus, Jupiter und Merkur für gute Laune und Euphorie. Nach dieser ereignisreichen Woche tut uns dann ein entspanntes Wochenende gut. Zum Glück sieht das auch der Mond so und ermöglicht uns, Kraft für die neue Woche zu tanken!

Lesen Sie außerdem: Vollmond 2025: Alle Termine und sein besonderer Einfluss!