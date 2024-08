Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 19. bis 25. August 2024

Diese Woche beginnt mit einem besonderen Ereignis: Der Vollmond im Wassermann, ermutigt uns dazu, unsere innere Stärken zu entfalten und neue Wege zu gehen. Am Mittwoch fordert uns eine Konjunktion des Mondes zu Saturn heraus. Wir neigen zu pessimistischen Gedanken und schaffen es nur schwer, das Positive im Blick zu behalten. Doch das hält nicht lange an, denn schon kurz darauf eilt eine Mond-Uranus-Verbindung zur Hilfe, die uns wieder aufatmen lässt. Am Freitag bringen Mond-Sextile zu Jupiter und Mars sowie ein Trigon zu Merkur gute Laune und finanzielle Chancen. Das Wochenende sieht positiv aus und lässt viel Raum für Harmonie!