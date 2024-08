Der Vollmond am 19. August 2024 schenkt drei Sternzeichen einen unvergesslichen Höhenflug!

Wassermänner erleben mit dem Vollmond in ihrem eigenen Sternzeichen einen grandiosen Wochenstart. Durch die Mond-Kräfte sind Sie vollkommen in Ihrem Element und können viele Ihrer Vorhaben durchsetzen. Planen Sie also Bewerbungsgespräche, Präsentationen oder den Start eines neuen Projekts am besten rund um diesen Vollmond ein. Mit Ihrer charismatischen und engagierten Art sind Sie nämlich unglaublich überzeugend und können tolle Erfolge verzeichnen.

Vor allem im Job wird man schnell auf Ihre Leistungen aufmerksam und neben viel Lob und Anerkennung sind auch eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung möglich.

