Neumond im Mai 2025: Er bringt den Sternzeichen Inspiration und Neubeginne

Befindet sich der Neumond in den intellektuellen Zwillingen, besteht die Gefahr, alles übermäßig zu zerdenken und analysieren zu wollen. Dabei kann schnell das Gefühl auf der Strecke bleiben und man vergisst, auf sein Bauchgefühl zu hören oder auch einfach mal den Moment zu genießen.

Da Zwillinge zudem oftmals Probleme damit haben, sich festzulegen und sich gern alle Optionen offenhalten, kann es unter dem Neumond in diesem Zeichen auch zu Entscheidungsschwierigkeiten kommen. Wägen Sie in dem Fall alle Vor- und Nachteile ab und zögern Sie nicht so lange, bis eine tolle Chance bereits verstrichen ist. Vor allem in der Liebe sollte man außerdem auf Ehrlichkeit achten und klar seine Absichten äußern, um verletzte Gefühle zu vermeiden.