Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 21. bis 27. Oktober 2024

Wir starten mit einer Mond-Jupiter-Konjunktion zuversichtlich in die Woche - doch ab Montagabend stellt uns der Mond vor einige Herausforderungen.

Ein Quadrat zu Neptun drückt unsere Stimmung und wir finden schlecht in den Schlaf. Am Donnerstag sorgt die Mond-Opposition zu Pluto und das Quadrat zur Sonne für ein hohes Konfliktpotenzial. Dies wird am Freitag durch ein Mond-Merkur-Quadrat und Samstag durch ein Mond-Uranus-Quadrat weiter verstärkt. Am Sonntag neigen wir zu Selbstzweifeln und sind erleichtert, wenn diese herausfordernde Woche sich dem Ende neigt.

