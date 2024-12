Diese drei Sternzeichen haben 2025 den perfekten Start ins neue Jahr!

2025 hat für Sie viel zu bieten, lieber Krebs, und das schon gleich zu Beginn! Dank Neptun im Zeichen Fische, der im Trigon zu Ihrem Zeichen steht, starten Sie mit einem Gefühl von innerem Frieden und Ausgeglichenheit in das neue Jahr. Das gibt Ihnen die nötige Ruhe, um klar zu denken und fokussiert zu handeln, was sich auch auf Ihr Berufsleben überträgt. Sie werden feststellen, dass es Ihnen leichtfällt, Ihre Ziele mit einer ganz neuen Selbstsicherheit anzugehen. Ihre Vorstellungen können Sie nun mit viel Klarheit und Durchsetzungsvermögen in die Tat umsetzen.

Ein Highlight zum Jahresanfang ist, dass Mars schon ab Januar in Ihrem Zeichen steht. Das zahlt sich aus, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Was Sie anpacken, verwandelt sich in bare Münze. Das bedeutet: Glück Erfolg im Beruf und sogar mehr Geld.