Diese 3 Sternzeichen dürfen sich im März 2025 auf magische Moment freuen!

Der März steht vor der Tür. Ein Monat, der so deutlich für Wandel steht, wie wohl kaum ein anderer. Am 20. März findet nämlich nicht nur der Beginn des Frühlings und der Widder-Saison statt, sondern der Sonnen-Wechsel markiert auch den Start eines neuen astrologischen Jahres. Die Natur erwacht und so auch unser Sinn für all das Schöne, das dieses Leben zu bieten hat.

Doch bevor der Frühling beginnt, sind die ersten Märztage erst einmal von emotionalen Herausforderungen geprägt. Direkt zu Beginn des Monats, am 02.03.2025, wird Liebesplanet Venus rückläufig. Jetzt müssen wir unsere Beziehungen schützen und uns auf eher stockende Liebesdynamiken einstellen. Ab dem 3. März unterstützt uns Merkur dabei zum Glück, denn er tritt in den energischen Widder und hilft uns dabei, für unsere Bedürfnisse einzustehen.

Mitte März geht es aufregend weiter. Am 14.03. erwartet uns ein Vollmond in der Jungfrau. Das sorgt für emotionale Klarheit und einen Moment der Ordnung, der uns allen so kurz vorm Frühlingsbeginn guttut. Vor allem, da am 15. März Merkur seine erste rückläufige Phase des Jahres wechselt. Eines der wohl gefürchtetsten astrologischen Ereignisse, da ein rückläufiger Merkur uns gerne mal durcheinander bringt.

Doch keine Sorge! Die Sterne sind an unserer Seite und die Chancen auf einen zauberhaften März stehen sehr gut. Vor allem für diese drei Sternzeichen, die sich auf positive Entwicklungen in allen Lebensbereichen freuen dürfen!

