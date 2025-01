Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 27. Januar bis 2. Februar 2025

Zum Monatswechsel nimmt uns der Mond erneut mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Am Montag startet er die Woche im zielstrebigen Steinbock. Diese Energien können eventuell für Konflikte sorgen und wir müssen auf unseren Ton aufpassen, damit er nicht zu hart rüberkommt. Dabei helfen uns am Dienstag Mond-Verbindungen zu Mars, Uranus, Venus und Neptun, die eine allgemein harmonische und befreite Atmosphäre verbreiten. Das Highlight dieser Woche steht am Mittwoch an, wenn unser himmlischer Beschützer als Neumond im Wassermann steht! Jetzt sprudeln die kreativen Ideen nur so aus uns heraus und unser Geist wird aktiviert. Am Donnerstag und Freitag erwarten uns eher kritische Mond-Aspekte und so freuen wir uns umso mehr darüber, wenn der Mond uns am Samstag dann mit romantischen Energien beschenkt. Auch am Sonntag geht es gelassen zu und der Mond ruft uns dazu auf, die Woche Revue passieren zu lassen und an unserer Reflexion zu arbeiten.

