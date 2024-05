Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 27. Mai bis 2. Juni 2024

Am Montag, 27.05.2024, zieht der Mond in das Luftzeichen Wassermann. Wir sind offen für Innovationen und haben Lust auf neue Erlebnisse. Dieser Sinn für Fortschritt wird am Mittwoch außerdem durch eine starke Verbindung von Mond und Uranus gefördert. Kurz darauf, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zieht der Mond dann weiter in das Sternzeichen Fische. Wir beenden die Woche also fantasievoll und begrüßen den Juni mit offenem Herzen.

