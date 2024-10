Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 28. Oktober bis 3. November 2024

Wir starten mit einem positiven Mond-Merkur-Sextil in die Woche. Eine Konstellation, die vor allem finanziell vielversprechend ist. Von Dienstag bis Donnerstag geht der Mond einige Verbindungen ein, die Turbulenzen in unseren Beziehungen fördern können. Jetzt ist es wichtig, dass wir einander vertrauen und miteinander sprechen. Das Highlight in dieser Woche steht am 1. November an. Ein Neumond im Skorpion stärkt unsere spirituelle Seite und macht uns empfänglich für alles Übernatürliche dieser Welt. Diese Kräfte wirken dann bis zum Wochenende nach.

Lesen Sie außerdem: Das große Liebeshoroskop 2025: Die Liebessterne für Singles und Paare im Venus-Jahr!