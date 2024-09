Merkur in der Waage ab dem 26.09.2024: Diesen 4 Sternzeichen erfüllt er jetzt einen Wunsch!

Wenn Merkur in das Zeichen Waage wechselt, beginnt für Sie eine glückliche Zeit, lieber Widder! In dieser Phase werden Sie besonders diplomatisch und ausgeglichen in Ihrer Kommunikation, was Ihnen dabei hilft, Streitigkeiten und Konflikte effektiv zu klären. Die harmonischen Waage-Energien fördern ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Gefühle anderer, wodurch Sie in der Lage sind, friedliche Lösungen zu finden. Schon lange haben Sie sich mehr Harmonie in Ihren romantischen und familiären Beziehungen gewünscht. Nun wird es wahr und Sie finden wieder zueinander. Widder lernen nun, dass der beste Weg nicht immer der mit dem Kopf durch die Wand ist. Kompromisse sind so wichtig für gesunde Beziehungen und der Frieden tut Ihnen und Ihrem Seelenheil so gut.