Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 5. bis 11. August 2024

Die neue Woche beginnt mit einem Mond-Uranus-Quadrat am 5. August, was unsere Aktivität fördert, allerdings auch zu ein wenig Hektik und Stress führen kann. Außerdem fühlen wir vielleicht noch ein bisschen den Neumond vom Vortag.

Diese Grundanspannung erhöht am Dienstag die Gefahr für Streitigkeiten, die zudem von einer Mond-Merkur-Konjunktion begünstigt werden. Ab Donnerstag wird es dann deutlich positiver: Der Mond steht im Trigon zu Uranus und Pluto sowie in Opposition zu Neptun, was kreative Ideen fördert. Auch auf Freitag können wir uns freuen, denn die Verbindung vom Mond zu Mars und Jupiter bringen gute Laune und Ausgelassenheit. Am Wochenende begleitet der Mond uns friedlich durch harmonische Tage!

