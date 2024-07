Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 8. bis 14. Juli 2024

Wir starten mit herausfordernden Konstellationen in die neue Woche. Am Dienstag steht der Mond im Quadrat zu Uranus und löst in uns ein Gefühl von Hektik und Stress aus. Am Mittwoch sorgt ein Quadrat von Mond und Jupiter, dass wir besonders überzeugt von uns selbst sind und uns teilweise auch falsch einschätzen können. Diesem Gefühl wirken am Donnerstag dann gleich mehrere Konstellationen entgegen. Der Mond tritt in Opposition zu Saturn, steht im Sextil zur Sonne und im Trigon zu Mars und Uranus. Ab jetzt geht es bergauf! Am Freitag wird es mit einem Mond-Venus-Sextil und einem Mond-Pluto-Trigon zum Beispiel leidenschaftlich und emotional. Und am Samstag bringt eine Verbindung von Mond und Merkur unsere Finanzen in Schwung. Am Sonntag müssen wir uns noch einmal in Selbstkontrolle üben, damit wir mit dem Mond-Pluto-Quadrat nicht Geduld verlieren und dann ist die Wolle geschafft!

