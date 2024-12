Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 9. bis 15. Dezember 2024

In der Woche vom 9. bis 15. Dezember 2024 wirken ganz besondere Mond-Energien auf uns, die unsere Emotionen und unser Verhalten stark prägen. Am Montag fördern eine Mond-Neptun-Konjunktion sowie ein Sextil vom Mond zu Pluto und zur Venus vor allem Ehrlichkeit und Einfühlungsvermögen. Am Dienstag bringen das Trigon vom Mond zu Merkur und das Mond-Jupiter-Sextil Klarheit. Die Konstellationen unterstützen uns bei der Planung des Dezembers und auch schon des nächsten Jahres.

Am Mittwoch wird es ein bisschen herausfordernd, da das Mond-Pluto-Quadrat uns mit Energien konfrontiert, die unsere Kontroll-Tendenzen verstärken. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, damit kein Streit entstehen. Die Stabilität kehrt jedoch schon am Donnerstag zurück, wenn der Mond im Sextil zu Saturn steht.

Am Freitag sorgt der Mond mit seinen Verbindungen zu Uranus, Neptun und Pluto für emotionale und tiefgründige Gespräche. Der Höhepunkt der Woche steht jedoch am Sonntag an. Ein Vollmond in den Zwillingen bringt viele Wahrheiten ans Licht und weckt die Weihnachtslust in uns. Die Mond-Mantras erden uns und helfen uns dabei die verschiedenen emotionalen Phasen gut zu überstehen.

