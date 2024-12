Vollmond im Dezember 2024: Darum macht der Zwillings-Vollmond die Weihnachtszeit so besonders!

Am 15. Dezember 2024 erwartet uns ein astrologisches Highlight: Der letzte Vollmond im Jahr 2024. Um 10:04 Uhr ist es so weit. Doch der Mond beginnt schon vorher damit, seine kraftvollen Energien auf uns zu übertragen. Einen Vollmond sehen wir in dem Moment, in dem Sonne, Mond und Erde genau auf einer Linie liegen und der Mond von der Erde aus gesehen komplett von der Sonne angestrahlt wird. Im Dezember steht der Vollmond im Luftzeichen Zwillinge. Aber was bedeutet das für uns?

