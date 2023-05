Sie sind das absolute Glückskind dieser magischen Konstellation. Der Neumond im Skorpion steht in herausfordernder, aufrüttelnder Opposition zu Ihrem Sternzeichen. Was Sie sich jetzt auch wünschen, von was Sie auch träumen mögen, geht in Erfüllung.

Ihre magische Kraft: Sie ist enorm. Sie müssen nur daran glauben, nicht an Ihrer gewohnten, unbeweglichen Sichtweise fest­kleben. Einfach Ihr Leben an diesem Sonntagmorgen so angehen, als wäre das Wunder schon geschehen, dann wird es geschehen.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Kleben Sie in Gedanken nicht am Geld fest, das Sie in Ihr Leben lenken wollten. Sondern denken Sie daran, wie das Geld Ihr Leben verändert, welche Wünsche es Ihnen erfüllen wird, welches Glück es für Sie bedeuten wird. Denken Sie da­ran, wie Sie inmitten Ihrer Freunde und Ihrer Familie den Erfolg und den finanziellen Gewinn genießen werden, wenn Ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Diese Haltung ist wichtig für jeden Ihrer Träume. Nicht verbissen daran festhalten, sondern den Traum auf sich zukommen lassen.

