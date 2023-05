Der Erfolg hängt ganz von Ihnen ab, von Ihrer Haltung, Ihrem Glauben an diesen Tag der Wunder. Denn der magische Neumond im Skorpion steht in einer sehr kühlen Beziehung zu Ihrem Sternzeichen.

Ihre magische Kraft: Sie ist mittelmäßig. Aber Sie sind stets offen und neugierig auf außergewöhnliche Situationen, die auf Sie zukommen, und Sie lassen sich gerne auf Neues, Aufregendes ein. Das ist Ihre Stärke, mit diesem positiven, aufgeschlossenen Denken verdoppeln Sie Ihre Wunschenergien, die in Ihnen schlummern.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Denken Sie niemals an andere, wenn Sie Ihren sehnlichsten Wunsch zum Himmel schicken. Nicht was der Nachbar hat, sondern nur was Sie haben wollen, ist wichtig, was Sie von Problemen befreit und glücklich macht. Und Sie müssen sich in Geduld üben. Nicht unruhig drängen – möglich, dass Ihr Wunsch erst in zwei Wochen in Erfüllung geht, aber jetzt eingefädelt wird. Werden Sie aktiv, das ist wichtig, tun Sie was dafür. Nicht apathisch abwarten, dass Ihnen das Geld, der Erfolg, das große Glück in den Schoß fällt. Helfen Sie nach.

