Der Glücks-Blitz trifft Sie mitten im ganz normalen Alltag, heftig, aufwühlend. Der Uranus im beflügelnden Trigon zu Ihnen und die Venus im Sextil bringen leidenschaftliche Gefühle für einen Menschen, der Ihnen bisher wie ein guter Freund zur Seite stand.

Was Ihnen der magische Mond bringt: Er öffnet Sie für die Gefühle, die Empfindungen anderer Menschen. Wenn Sie bislang ziemlich mit sich selbst beschäftigt waren, hören Sie jetzt den Freunden, dem Partner zu. Sie haben die Gabe, sich in andere hinein zu versetzen.

Wie der Glücks-Blitz einschlägt: ein neuer Weg zur Arbeit, zu dem Sie ein unbestimmtes Gefühl drängt, ein spontaner Drink in einem Straßencafe, führt Sie in die Arme eines Menschen, der Ihnen rätselhaft nahe ist. Sie verstehen sich, Gedanken und Gefühle springen über, als würden Sie sich ewig kennen.

Was der Glücks-Blitz verändert: Es kann eine tiefe, innige Beziehung daraus werden, in der Sie sich gegenseitig unterstützen und fördern, ein gemeinsames Leben aufbauen. So wie es Ihnen bisher noch nicht gegönnt war, von dem Sie nur geträumt haben. Sie haben die Chance.

