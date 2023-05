Der Glücks-Blitz trifft Sie nicht direkt, aber Uranus erschüttert Ihr Leben, bringt neuen Wind in Ihren gewohnten festgefahrenen Alltag. Und der magische Mond lässt Sie erkennen, wer es in schwierigen Zeiten ehrlich mit Ihnen meint, auf wen Sie bauen können und auf wem Verlass ist.

Was Ihnen der magische Mond bringt: Er steht im starken inspirierenden Sextil zu Ihnen. Sie spüren jetzt, haben ganz klar vor Augen, welches Geschenk Ihre Familie ist, was Sie an ihr haben, auf welche Stärken Sie in nächster Zeit aufbauen können. Eine neue, tiefere Verbindung zu Ihren Lieben kann entstehen.

Wie der Glücks-Blitz einschlägt: Sie spüren plötzlich das Bedürfnis, dass Sie mit dem Menschen, der Ihnen am nächsten ist, reden müssen. Es ist wie ein innerer Drang, der Sie zu diesem Gespräch zwingt. Es wird viel, was in letzter Zeit schief gelaufen ist, klären.

Was der Glücks-Blitz verändert: Sie fühlen sich aufgehoben in Ihrer Familie. Ein Gefühl kehrt zurück, dass Sie in letzter Zeit vermissten, nachdem schwierigere Probleme Sie von Ihrem Partner entfernten. Jetzt bringt Sie die magische Venus wieder Ihrem Partner näher.

