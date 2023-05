Löwen treten über ihr Herz in Kontakt mit der Welt. Deswegen sind sie so vol­ler Herzensliebe. Mit der Zeit wird ihr Herz überfordert. Dann bekommen Löwen Probleme mit dem Herzen, können aber genauso irgendwo anders erkranken. Aber in jedem Fall müssen Sie bei einer Erkrankung damit beginnen, ihr Herz zu schonen und zu schützen. Was ihnen hilft, ist mehr Distanz zu ihren Mitmenschen.

