Jungfrauen transformieren ihr Mars-Potenzial von Kindheit an in Genauigkeit und Perfektion und versuchen sich darüber Geltung zu verschaffen. Das mag im Berufsleben erfolgreich sein, aber privat ecken Jungfrauen mit ihrer Besserwisserei eher an, als dass sie etwas erreichen. Diesen Hang, alles im Griff zu haben, müssen Jungfrau in dieser Woche unbedingt im Auge behalten, denn Pluto und Uranus in Verbindung mit Mars werden diese Neigung enorm verstärken, sodass es sich auch gegen sie selber richten kann.



