Für einen Löwen gehört ein starker Mars zur „Grundausrüstung“. Es kommt höchst selten vor, dass dieses Sternzeichen unter einem Mars-Defizit leidet. Insofern haben diese Menschen unter der Mars-Ballung in dieser Woche nichts zu befürchten. Vorsorglich sollten Sie allerdings an ihre Gesundheit denken, denn das Mars-Szenario spielt sich in ihrem Haus für Gesundheit ab.

