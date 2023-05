Sie sind ein Kopfmensch, der kaum auf seine Gefühle hört. Dennoch werden Sie Ihre Intuition, Ihren Instinkt mit dem guten Geist verbinden, dessen Botschaften Sie sicher durch das Leben führen – gerade jetzt, mit dem magischen erhellenden Pluto in einem beflügelnden Trigon zu Ihnen.

Ihr guter Geist im Leben: Eine ferne Ahnung, ein dumpfes Gefühl, dass Sie nicht alleine sind, wird Sie durch das Leben begleiten. Es ist das Wissen um Ihren guten Geist, der ein lieber Verstorbener sein kann, aber auch ein Mensch, der Ihnen in einem früheren Leben nahe stand und jetzt wieder bei Ihnen ist – und zu dem Sie sich besonders hingezogen fühlen. Er nimmt Ihnen Ihr Misstrauen, Ihre Ängste zu versagen. Weil Sie wissen, dass er an Sie glaubt.

Ihr Kontakt zum guten Geist: Sie finden ihn am besten, wenn Sie alleine sind, wenn Ihnen gelingt in der Meditation Ihre störenden Gedanken abzuschalten. In einem vertrauten Gefühl, einem vertrauten Bild ist er da. Sie erkennen ihn.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

Ihr persönliches Liebeshoroskop 2016