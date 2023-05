Sie fühlen sich unter Druck gesetzt. Der magische Pluto im Quadrat zu Ihnen fesselt Ihre lockere, leichte Lebensart. Sie stehen unter dem Zwang, etwas zu bewegen, zu leisten. Und das entfernt Sie von Ihrem guten Geist, der Sie mit leichter Hand durchs Leben führt, wenn Sie ihm folgen.

Ihr guter Geist im Leben: Sie sind sehr tief, sehr innig mit einem verstorbenen Menschen verbunden. Vielleicht enger, näher, als mit irgendeinem Freund oder Partner. Es könnte der Vater sein, der Großvater, der das sonnige Kind, das Sie einmal waren, vergötterte. Das hat Sie aufgebaut, Ihnen Selbstvertrauen geschenkt. Das war auch später so, als dieser tiefe Glaube an Sie, nur noch in der Erinnerung an den Verstorbenen war.

Ihr Kontakt zum guten Geist: Rufen Sie sich das Gefühl in Erinnerung, die der geliebte Verstorbene in Ihnen ausgelöst hat. Dieses Gefühl wird Sie einhüllen, wird Sie beschützen und gegen die Kälte der Welt verteidigen wie ein Wintermantel.

