Jungfrauen begegnen dem Leben vorsichtig und behutsam. Mit der Zeit entwickelt sich diese Einstellung bei vielen zu einem regelrechten Skeptizismus, ja tiefem Misstrauen. Diese Einstellung bekommen sie dann vom Kosmos zurückgespiegelt. Das heißt, sie begegnen auf Schritt und Tritt Problemen, was ihre kritische Haltung natürlich immer weiter verstärkt. Diese Menschen müssen da­rauf achten, was und wie sie denken, und ihre ursprünglich positive Zuwendung zum Leben wieder in sich entdecken.

