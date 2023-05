Sie haben ein sehr feines Gespür für die Sorgen und Probleme der Menschen, die jetzt bei Ihnen sind. Der Mond und der Mars lassen Ihre starke, ehrliche Fürsorge erwachen, die Sie manchmal verdrängen.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Der Mars und der Mond geben Ihnen den Mut und die Offenheit, spontan auf die geliebten Menschen zuzugehen. Ihr Geschenk der Sterne, das alte Hemmungen niederreißt und Sie in diesen Weihnachtstagen in den Menschen verwandelt, der bewundert wird, zu dem man aufschaut und mit dem man offen über seine Sorgen redet. Dieses Gefühl wird noch lange Ihr Leben prägen.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Eine großartige Freundschaft, die Uranus im März in Ihr Leben trägt und die in diesem Sonnenjahr viel verändern wird. Dieser Mensch unterstützt Sie, hält eisern zu Ihnen, auch in schwierigeren Zeiten, und spielt Ihnen einen einmaligen Glücksfall zu. Mit dem sich Ende Juli und Anfang August eine neue Geldquelle öffnet, die neue Sicherheit bringt. Auf Jahre hinaus.

