Ich nehme mir für 2017 vor, mich mehr um mich selbst zu kümmern und liebevoller zu mir selbst zu sein. Ich weiß, dass Saturn in meinem vierten Solarhaus wohnt und ich ihm Rechenschaft schuldig bin. Am wichtigsten ist, dass ich dankbarer bin mit dem, was ich habe und was ich kann. Ich nehme mir vor, nicht mehr an mir selbst zu zweifeln. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Ich nehme mir aber auch vor, mich nicht zu verstecken. Denn das habe ich nicht nötig. Ich bin ein wunderbarer Mensch.

