Ich weiß, dass ich vom Kosmos 2017 ein ganz besonderes Geschenk bekomme, nämlich Jupiter, der bis in den Oktober hinein in meinen Tierkreiszeichen bleibt. Ich nehme mir vor, dieses Glück mit großem Dank in meinem Herzen anzunehmen. Ich nehme mir vor, glücklich zu sein, mit dem, was ich bekomme. Denn ich weiß, das wird mehr sein, als alle anderen erhalten. Ich nehme mir vor, die Liebe, die mir Jupiter schenkt, mit meinen Mitmenschen zu teilen. Das bringt mir noch mehr Glück.

