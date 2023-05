Jupiter in der Waage

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Die Sonne stärkt Ihren Jupiter bis zum 22. Dezember im Sextil. Er erfüllt Sie mit Selbstvertrauen, Ihre Lebensfreude schäumt über, Sie sind erfüllt von Glücksgefühlen. Was Ihnen sehr viel Erfolg einbringen wird. Weil hinter allem, was Sie auch tun ein schier magischer Optimismus steht, der das Glück anzieht und Sie beflügelt.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Grenzenloses Selbstvertrauen, das Sie ganz leicht und locker mit den Problemen umgehen lässt. Was Ihnen so viele positive Erlebnisse einbringen wird. Erfolg im Beruf, Glück der Zweisamkeit und die große Harmonie in Ihrer Familie, weil Ihr sanftes, liebenswürdiges Wesen jeden Streit mit einem Lächeln wegzaubert. Sie gewinnen die Herzen der Menschen, sogar jener, die Ihnen bislang eher fremd waren.

Ihr großer Glücksmoment: Ein unscheinbarer Zufall kann den Frieden in eine zerstrittene Familie bringen, nachdem Sie sich schon lange sehnten. Möglich ist auch Glück im Spiel, achten Sie auf Ihre Träume. Sie sind die Boten Ihres persönlichen Jupiters.

Ihre persönlichen Glückstage: Am 13. Dezember treffen Sie eine Entscheidung, die Ihnen Monate lang schwer gefallen ist und die Ihnen viel Geld einbringen kann. Achten Sie zwischen dem 17. und dem 18. Dezember auf Ihre Träume, Sie können, wie gesagt, viel in Ihrem Leben verändern. Glauben Sie an sich selbst.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage

Hier geht es Ihrem persönlichen Mantra des Tages