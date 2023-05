Jupiter in der Jungfrau

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Die Sonne beflügelt Ihren Jupiter ab dem 22. Dezember im Trigon. Aber schon in den Adventstagen zuvor wird das, was Sie in die Hand nehmen, vom Glück getragen. Sie bauen mit viel Zuversicht, einem kühlen Verstand und nüchternen Erkenntnissen Ihre Existenz aus, sichern Einnahmequellen, sorgen für die Zukunft. Glücksmomente unterstützen Sie dabei.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Sie wissen genau, was Sie tun, gehen mit sehr viel Zuversicht und Optimismus an die Arbeit. Sie denken positiv, was viele Menschen auf Ihre Seite bringt, die Ihnen vielleicht skeptisch gegenüber standen. In der Familie und am Arbeitsplatz nehmen Sie mit Ihrer Zuverlässigkeit die Menschen ein. Sie erleben dabei einen einmaligen Gemeinschaftsgeist, der Sie sehr glücklich macht.

Ihr großer Glücksmoment: Ein seltsamer Glücksfall bringt Ihnen die Lösung eines schwierigen Problems, das Ihnen bislang im Magen lag. Es gelingt, was Ihnen unmöglich schien. Man hält zu Ihnen, folgt Ihnen, zu tiefst überzeugt, und mit offenem Herzen. Weihnachten wird für Sie ein Traum, wobei Sie sehr viel Liebe und Nähe erleben werden.

Ihre persönlichen Glückstage: Zwischen dem 6. und dem 7. Dezember kommen Sie mit einem Menschen zusammen, den Sie vollkommen aus den Augen verloren haben. Er bereichert Ihr Leben enorm. Der 19. Dezember ist ein Glückstag, an dem Sie eine einmalige Überraschung erleben werden. Freuen Sie sich darauf.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

Ihr persönliches Liebeshoroskop 2016