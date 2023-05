Jupiter im Skorpion

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Ihr Jupiter hat magische Heilkraft, auf jeder Ebene, er kann chronische Leiden besiegen und in vollkommen zerstrittene Beziehungen den langersehnten Frieden bringen. Besonders nach dem 22. Dezember, wenn die Sonne Ihren Jupiter im Sextil beflügelt. Dann strahlen Sie Ihre magische Macht über die Seelen der Menschen aus, bringen Glück in die Familie.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Enormes Selbstvertrauen, das Ihren heilsamen Einfluss auf Freunde, Kollegen, Partner verstärken wird. Sie gewinnen die Herzen der Menschen mit Ihrer direkten, ehrlichen Art. Man wird Ihren Rat suchen, Ihre Meinung schätzen. Sie erleben traumhafte Adventstage, in denen Sie die Familie, aber auch die Kollegen vereinen – zu einem gemeinsamen Ziel.

Ihr großer Glücksmoment: Kleine Wunder sind möglich. Momente, in denen plötzlich der Druck schwieriger Probleme von Ihnen abfällt. Scheinbar zufällige Gespräche bringen Klärung in schwierige Verhältnisse.

Ihre persönlichen Glückstage: Am 11. Dezember erleben Sie das Glück einer scheinbar zufälligen Fügung, die viel in Ihrem Leben verändern wird. Ein unerwarteter Anruf von der Bank, der Sie von finanziellen Problemen befreit. Ein Einschreiben, das viel in Ihrem Leben löst. Zwischen dem 24. und dem 25. Dezember kehrt Friede und Harmonie unter Ihren Freunden, in Ihre Familie ein. Was zwischen Ihnen stand, ist ausgeräumt.

