Jupiter-Horoskop: Warum ist das Leben so ungerecht zu mir?

Sie sind ein Zwilling, Jupiter leuchtet aus Ihrem Sternzeichen. Es muss schon viel schief gelaufen sein, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie das Leben ungerecht behandelt hat. Jupiter verhätschelt Sie, es ist Ihr Jahr, Ihre große Zeit, auch wenn es bislang nicht so ganz einfach war. Das kann aber nur an den allgemein schwierigen Zeiten gelegen haben. Oder daran, dass Ihr Geburtstag noch nicht von Jupiter beflügelt wurde. Dann kommt Ihre große Zeit noch.

Ihr Jupiter-Geschenk: Sie sind sehr kritisch gestimmt, hinterfragen jetzt ganz genau, was Sie falsch gemacht haben, was Ihnen finanzielle Probleme einbrachte oder privaten Kummer. Daraus lernen Sie sehr viel, wenn Sie jetzt Bilanz ziehen. Allerdings dürfen Sie sich selbst gegenüber nicht zu streng sein, wozu Sie jetzt neigen. Vertrauen Sie Ihrer inneren Stimme, aus der Ihr Jupiter spricht. Sie hören seine Botschaft, immer wenn Sie sich besonders stark fühlen, wenn Sie Zuversicht und ein optimistischer Glauben an sich selbst erfasst.

Das ist Ihre große Jupiter-Chance, wenn Sie nicht mehr alles, was Sie tun, infrage stellen: Sie werden in nächster Zeit mit Wendungen in Ihrem Leben konfrontiert, die Ihnen ganz neue Möglichkeiten eröffnen – im Beruf , in finanziellen Angelegenheiten, in Ihrer kreativen, künstlerischen Arbeit. Sie müssen nur sehr aufmerksam auf Ihre eigenen Eingebungen achten, auf Bilder, Zahlen, auf einen Film, ein Buch, wohinter sich vielleicht ein Erfolgsrezept verbirgt. Handeln müssen Sie, Jupiter hilft Ihnen nur dabei.

Ihre besten Zeiten: 3. und 4. Dezember, 26. und 27. Januar 2013

Ihre Affirmation: Jupiter macht aus allem, was ich ganz bewusst in Angriff nehme, einen Erfolg. Ich muss nur meiner inneren Stimme folgen.

