Warum das Leben so ungerecht zu Ihnen ist......wenn zwischen Ihrer Sonne und Jupiter ein Zeichen liegt

Sie sind ein Widder oder ein Löwe. Jupiter steht in einem idealen, befruchtenden Sextil zu Ihrem Sternzeichen. Wenn bisher nichts so war, wenn in den letzten Monaten nichts gelang, wie Sie es sich vorgestellt hatten, dann kann es nur daran liegen, dass Ihr Geburtstag noch nicht direkt vom Glücksplaneten beflügelt wurde. Vielleicht haben Sie Ihre Energie auch bisher in nebensächlichen, falschen Kämpfen vergeudet. Im Streit mit dem Nachbarn, in unnützen Reibereien im Büro. Sie müssen sich konzentrieren. Ihre große Zeit kommt noch.

Ihr Jupiter-Geschenk: Sie haben ein ausgeprägtes Gefühl für das, was Sie eigentlich wert sind. Dieses Selbstbewusstsein wird in nächster Zeit noch zunehmen, stärker werden. Das beflügelt Sie, lässt Sie mutig und fest entschlossen die Möglichkeiten ergreifen, die sich bieten. Sie hören nur noch auf sich selbst, lassen sich nichts mehr einreden. Ja, es wird jetzt Zeit, dass man auf Sie hört und nicht Sie auf andere. Das ist Ihnen jetzt vollkommen bewusst und die wesentliche Voraussetzung für Ihren Erfolg.

Darauf baut Ihre Jupiter-Chance auf: Ein scheinbar glücklicher Zufall bringt Sie bei Ihrem Chef ins Gespräch, Sie ernten viel Anerkennung und natürlich auch mehr Geld. Auch in der Familie, auch unter Freunden gibt es jetzt niemanden mehr, der sich Ihnen in den Weg stellt. Sie wissen, was zu tun ist und das spürt man. Aber es wird auch etwas geschehen, was Sie weiterbringt. Ein mächtiger Gönner steht hinter Ihnen und fördert alles, was Sie tun.

Ihre besten Zeiten: 24. November, 4. Dezember, 17. Januar 2013, 13. März 2013, 7. Mai 2013

Ihre Affirmation: Jupiter schickt mir einen starken Freund, der hinter mir steht. Alles, was ich unternehme, wird ein Erfolg.

