Warum das Leben so ungerecht zu Ihnen ist......wenn Ihre Sonne im Zeichen neben Jupiter steht

Sie sind ein Stier oder ein Krebs. Sie fühlten sich in letzter Zeit in Ihrem Entfaltungsdrang gebremst, als hätte Sie jemand eingeschüchtert. Hinter all dem, was Sie in Angriff nahmen, was Sie planten und begonnen haben, war nicht Ihre Überzeugung, war nicht die Zuversicht, die es braucht. Sie haben ziemlich halbherzig versucht, etwas an Ihrem Leben zu verändern. Vielleicht hat Ihnen auch der private Zuspruch gefehlt. Es gab niemand, der Ihnen Mut machte? Das muss sich ändern! Um jetzt Erfolg zu haben, brauchen Sie eine Beziehung , in der Sie sich aufgehoben fühlen.

Ihr Jupiter-Geschenk: Sie begreifen langsam, dass Ihre Erwartungshaltung in den letzten Wochen einfach zu groß war, Sie werden bescheidener. Das gibt Ihnen das richtige Maß, das Sie brauchen, um Erfolg zu haben, um den richtigen Weg einzuschlagen. Sie sind zufrieden mit dem, was Sie haben, wissen aber, dass Sie mehr erreichen können. Das Wichtigste: Sie erkennen, dass Sie Ihre Existenz nur sichern können, wenn Sie auf ein intaktes, privates Nest aufbauen können, in dem Sie nicht nur Ihre Familie , sondern auch Ihre besten Freunde um sich scharen.

Ihre große Jupiter-Chance: keine individuelle, einsame Entscheidung. Sie sind kein Einzelgänger, der ganz alleine zum Erfolg marschiert. Sie schaffen es gemeinsam, Ihre Freunde kämpfen vielleicht an vorderster Front um den Erfolg und ziehen Sie nach. Vielleicht schließen Sie sich einer starken Gemeinschaft an. Sie siegen, haben Glück im Team.

Ihre besten Zeiten: 4. und 26. November, 16. und 21. Februar 2013, 15. März 2013

Ihre Affirmation: Ich komme gemeinsam mit meinen Freunden zum Erfolg. Wir motivieren und stützen uns gegenseitig.

