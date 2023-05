Warum das Leben so ungerecht zu Ihnen ist......wenn Ihre Sonne und Jupiter sich genau gegenüber stehen

Sie sind ein Schütze. Jupiter steht in Opposition zu Ihrem Zeichen. Das fordert Ihre ganze Kraft, Ihre Persönlichkeit, Ihren Einsatz heraus. Eine beflügelnde, anspornende Wirkung. Wenn Sie sich jetzt nicht in absurden privaten Kleinkriegen, in Besserwisserei verlieren, werden Sie jetzt viel erreichen. Sie sind nicht der Schiedsrichter im Streit der Verwandtschaft, der Freunde, zu dem Sie sich manchmal aufspielen. Konzentrieren Sie sich ganz auf sich selbst. Es geht nur um Sie.

Ihr Jupiter-Geschenk: Sie fühlen sich beschützt, von den Engeln geführt. Ihr Optimismus ist ansteckend. Sie gehen mit viel Zuversicht an die Arbeit. Das wird Ihnen helfen. Ihr Erfolg hängt jetzt vor allem von einer vollkommenen Befreiung von Versagensängsten ab, die manchmal in Ihnen noch aufkommen und die Sie nur hemmen, eine schwere Last im Leben bedeuten.

Ihre Jupiter-Chance: Hören Sie auf Ihr Herz, auf Ihre Seele , auf Ihre innere Stimme, aus der Ihr Engel spricht. Sie tragen die Wahrheit in sich. Sie spüren, was zu tun ist. Wenn Sie Ihren Ahnungen, Ihren Eingebungen folgen, werden Sie Ihre finanziellen Probleme überwinden. Jupiter, der Botschafter der Engel, führt Sie auf den richtigen Weg, auf dem Sie Situationen, Menschen begegnen, die Ihnen weiterhelfen. Sie haben Glück, großes Glück, Sie müssen nur daran glauben. Schaffen Sie auch in Ihrer privaten Situation Klarheit und Nähe, die Sie jetzt brauchen, um Ihre Existenz endgültig für die Zukunft zu sichern.

Ihre besten Zeiten: 12. Dezember, 8. und 9. Januar 2013, 4. März

Ihre Affirmation: Ich folge meiner inneren Stimme, meinen Eingebungen. Aus ihnen spricht mein Engel, der mich jetzt zum Ziel führt.

