Jupiter im Löwen

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Die Sonne beflügelt Ihren Jupiter im Trigon. Das bringt Ihnen bis zum 22. Dezember einmalige Glücksmomente, die viel in Ihrem Leben verändern, zum Positiven wenden können. Sie spüren das, es erfüllt Sie. Sie strahlen es mit Ihrem herzlichen Wesen, mit Ihrer Überlegenheit aus.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Grenzenlosen Optimismus, mit dem Sie andere Menschen motivieren und mitreißen werden. Sie teilen mit anderen Ihr Glück, unterstützen und motivieren Schwächere, was Sie mit einem Gefühl des herzlichen Zusammenhalts zurückbekommen werden. Mitarbeiter, Freunde stehen hinter Ihnen. Gemeinsam wird Ihnen in diesem wohlwollenden Geist sehr viel gelingen.

Ihr großer Glücksmoment: Sie fördern, wie gesagt, und werden aber auch gefördert. Es gehört zu Ihrem Karma, dass irgendwann ein mächtiger Mensch, auf den Sie zufällig stoßen, Ihre Bemühungen zu einem strahlenden Erfolg führt. Sie erleben Entscheidendes.

Ihre persönlichen Glückstage: Am 4. Dezember werden Sie spüren, wie sehr Sie die Menschen brauchen und bewundern. Am 8. Dezember haben Sie eine sehr wichtige Begegnung, die am 14. Dezember schon reiche Früchte trägt. Sie fühlen sich sowohl in diesen wunderbaren Tagen und strahlen das auch mit Ihrem ganzen herzlichen Wesen aus.

