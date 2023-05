Jupiter im Schützen

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Ihr Jupiter verbreitet einen unerschütterlichen Optimismus, der Freunde, Kollegen, die Familie mitreißt und sie mit einer überschäumenden Lebensfreude ansteckt. Er steht bis zum 22. Dezember unter dem Einfluss der Sonne im beflügelnden Sextil. Ein tiefes Vertrauen in die Führung durch eine höhere geistige Welt, durch die Engel oder Gott erfasst Sie. Sie fühlen sich behütet und beschützt.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Ein starker Glaube an sich selbst und an Ihre Ziele begleitet Sie zum Erfolg. Sie werden jetzt andere und sich selbst motivieren, Widerstände können Sie nicht bremsen sondern treiben Sie an. Was Ihnen bisher im Weg stand, werden Sie überwinden. Im Beruf treiben Sie sich selbst zur Höchstleistung an. Und privat versammeln Sie Kollegen, Freunde, den Partner um sich, die Sie auf ein gemeinsames Ziel einschwören können.

Ihr großer Glücksmoment: Ein Gespräch eröffnet Ihnen eine vollkommen neue berufliche Möglichkeit. Könnte sein, dass Sie die Chance bekommen, sich selbständig zu machen. Freunde unterstützen Sie, es geht aufwärts.

Ihre persönlichen Glückstage: Am 13. Dezember wird Sie Ihre Kontaktfreudigkeit mit neuen Menschen verbinden, die vielleicht wichtig für Ihren beruflichen Aufstieg sind. Zwischen dem 26. und 27. Dezember erleben Sie einen tief berührenden Glücksmoment in Ihrer Familie. Sie sind glücklich.

