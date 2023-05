Krebs-Geborene bekommen von ihren Eltern die Kraft fürsorglicher Liebe. Ich weiß, viele dieser Menschen zweifeln das an und sagen, dass sie viel zu wenig dieser Liebe von ihren Eltern erfahren hätten. Aber dennoch, das Horoskop spricht dann eine andere Sprache und ist in diesem Fall stimmiger als die eigene Erfahrung. Es ist daher wichtig, in sich diese Kraft zu suchen. Es gibt sie, auch wenn sie durch das reale Verhalten der Eltern verschüttet wurde.

