Zwillinge haben es manchmal schwer, die Kraft ihrer Eltern ganz real anzunehmen und dann in sich aufzunehmen. Das liegt daran, dass ihr Sternzeichen vom Charakter her Luft ist. Sie lässt die elterliche Kraft nicht kontinuierlich und auch nicht unbedingt zuverlässig erleben. Aber genau darin liegt die Stärke, nicht festgelegt zu sein, sondern dem Leben offen zu begegnen. Am besten ist, wenn Zwillinge die Kraft ihrer Eltern wie einen Windgeist erleben.

