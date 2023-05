Der Karma-Mond steht in einer eher kühlen Beziehung zu Ihrem Sternzeichen. Aber Sie spüren die positive Kraft der Familie, die jetzt hinter Ihnen steht, die zusammenhält, Ihnen hilft, sich von Problemen und Schwierigkeiten zu befreien, die Sie im Moment noch belasten. Sie wachsen zu einer starken Gemeinschaft zusammen.

Ihr Problem: Kriege, Hungersnöte oder auch der aufgezwungene Verzicht auf eine eigene Familie machten Sie zu einem absoluten Familienmenschen. Sie brauchen Kinder, das sichere, wohlbehütete Nest. Ihr Karma. Aber Enttäuschungen können Sie auch zum schwierigen Einzelgänger gemacht haben, der sich abkapselt, ständig Streit mit den Verwandten hat. Ihr Fluch, der Enttäuschungen in der Liebe anzieht und dem Sie nur entkommen, wenn Sie mit der Familie Frieden schließen, wenn Sie selbst diese Familie wieder zur starken Gemeinschaft machen.

Ihr Weg aus dem Karma-Problem: Sie nehmen das Leben entschlossen in die Hand, suchen neue Wege, um sich zu verwirklichen. Um die Talente zu nutzen, die in Ihnen bisher schlummerten. Ausdauer, Disziplin und Hartnäckigkeit sind die Qualitäten, mit denen Sie Ihre hohen künstlerischen Ambitionen durchsetzen werden. Sie sind der Dichter, Maler, Musiker der Zukunft, der vor allem sich selbst vertrauen muss. Sie tragen die Fähigkeit in sich, zu Ihrer Empfindsamkeit, Ihrer Verletzbarkeit zu stehen – Ihre Gefühle nicht als Schwächen abzutun, sondern sie als Stärken zu nutzen. Damit werden Sie letztendlich Erfolg haben.

