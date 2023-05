Das Zeichen Krebs steht dem Abschnitt Steinbock, dem Domizil (Haus) von Saturn genau gegenüber. Daher haben Krebs-Geborene ein gespanntes Verhältnis zu diesem Stern. Er engt sie ein, beschränkt sie, lässt sie nicht so leben, wie sie es möchten. Am Wochenende wird sein Einfluss besonders stark. Gut möglich, dass Krebse darauf gestoßen werden, was in ihrem Leben nicht stimmig ist, was sie ändern müssen. Das sollten Krebse als eine Chance nehmen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop