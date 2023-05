Saturn befindet sich seit Längerem im Zeichen Schütze und damit dem Zeichen Zwillinge genau gegenüber. Wenn er sich jetzt am Wochenende mit Venus verbindet, wird der Druck auf Zwillings-Geborene besonders stark. Es ist wichtig, diese Zeit bewusst zu erleben und aufzuarbeiten, um herauszufinden, was Saturn an ihnen bemängelt, was sie also aus seiner Sicht falsch machen. So können sie ihrem Leben eine Wende verleihen und damit an Profil gewinnen.

