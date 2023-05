Löwe-Geborene werden immer dann von Saturn drangsaliert, wenn sie sich über ihn erheben, ihn nicht beachten. Umgekehrt, wenn sie von Ängsten, Sorgen und Kummer heimgesucht werden, gibt es etwas in ihrem Leben, was falsch läuft: Sie haben sich aus der natürlichen Ordnung entfernt. Für diese Menschen ist daher das Wochenende ein Test: Bekommen sie von Saturn eine Rechnung für etwas, was sie falsch gemacht haben und, was sie ändern müssen?

