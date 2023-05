Der magische Pluto in Opposition zu Ihnen verbindet Sie mit dem Jenseits. Sie spüren, was andere nicht spüren. Sie sind mit Ihrem guten Geist ganz eng verbunden.

Ihr guter Geist im Leben: Sie fühlen, wie gut er Ihnen tut. Es kann der verstorbene Vater sein, der Partner, der früh ging. Aber auch ein Kollege, zu dem Sie sich besonders hingezogen fühlen, der in seinem früheren Leben ein Mensch war, der Ihnen sehr nahe stand. Fragen Sie Ihre innere Stimme, sie wird Ihnen die Gewissheit geben, dass dieser gute Geist Sie beschützt, dass er Ihnen mit seinem klugen Rat durchs Leben hilft.

Ihr Kontakt zum guten Geist: Gehen Sie in die Stille, in die Natur, in eine Kirche. Und warten Sie ab, bis sich der letzte störende Gedanke verzogen hat. Wie ein ungebetener Gast. Dann wird Sie Ihre innere Stimme mit dem guten Geist verbinden.

