Krebs-Geborene sind mit dem Mond verbunden, was sie besonders gefühlvoll macht. Das ist wunderbar. Aber sobald das Leben schwierig wird, Krisen auftreten wie jetzt, wo Saturn sich mit der Sonne verbindet, dann nehmen sie sich auch das Schwere viel zu sehr zu Herzen. Dann werden sie manchmal wieder so klein und hilflos, wie damals als kleines Kind. Was ihnen hilft, ist, sich selbst wie eine Mutter zu fühlen, die stark genug ist, auch Schwieriges zu meistern.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop