Krebs-Geborene sind mit am stärksten mit der Intuition verbunden. Es ist, als stünden sie immer mit einem Fuß in dem See, auf dessen Grund die Intuition verborgen ist. Sie brauchen nur die Augen zu schließen, zu träumen, und tauchen hinunter auf den Grund des Sees. Manchmal ist es für sie regelrecht schwierig, die Welt der Intuition zu verlassen und sich voll und ganz in der normalen Wirklichkeit aufzuhalten. Sie müssen lernen, ein Grenzgänger zu sein.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

