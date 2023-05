Löwe-Geborene sind ihrem Wesen nach Feuerzeichen und haben daher primär einen Zugang zur Inspirationen. Das bedeutet, dass sie schnell überzeugt sind, dass das, was in ihnen entsteht, wahr und richtig ist. Sie nehmen also ihre Inspirationen für „bare Münze“. Das ist aber falsch. Sie müssen lernen, auch ihre Eingebungen zu hinterfragen und sie als Wegweiser und nicht gleich als Weg zu nehmen. Damit verbinden Sie sich automatisch mit der Quelle der Intuition.

