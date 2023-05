Sie flüchten vor der unbequemen Wahrheit, vor Rückschlägen, Widerständen in Ihre eigene Traumwelt. Was nichts löst, nichts bringt, sondern nur verschleiert. Die Schwarze Sonne in einem sehr starken, beflügelnden Trigon zu Ihnen wird Ihnen jetzt diese Tendenz bewusst machen – die vielleicht in einer unglücklichen Kindheit entstand, in der Sie in Ihre Märchen flohen oder auch in einem vorigen Leben, in dem Sie viel von sich selbst verbergen mussten.

Sie finden mit der Schwarzen Sonne den Mut zur Wahrheit in der verschworenen Gemeinsamkeit einer Familie oder unter Freunden, gleichgesinnten Menschen, die zusammenhalten. Besondere Fügungen, einschneidende Begegnungen werden Ihnen jetzt dieses große Glück ermöglichen. Sie müssen nur aufmerksam auf die kleinsten Veränderungen in Ihrem Leben reagieren und offen bleiben für sehr ehrliche Menschen, die vielleicht etwas unbequem aufrichtig sind.

