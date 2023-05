Ihre Herzlichkeit kann die Menschen einnehmen, verzaubern – aber leider nicht immer die Richtigen, die Ehrlichen, die es gut mit Ihnen meinen. Ihr alter Fehler, entstanden aus einer karmischen Verstrickung eines vorigen Lebens, in dem Sie um Ihr Ansehen, Ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen mussten. Mit Ihrem lautstarken, großzügigen Wesen ziehen Sie oft Schmeichler an, labile Menschen, die in Ihren starken Armen Schutz suchen und Sie ausnützen.

Darunter leiden Sie. Die Schwarze Sonne wird Ihnen jetzt helfen zu den richtigen Menschen zu finden, die Sie nicht ausnützen, die zu Ihnen stehen, mit Ihnen gemeinsam dieses Leben teilen. Dabei wird Ihnen bewusst werden, dass die ständigen Ja-Sager Gift für Sie sind. Dass Sie auch einmal Kritik einstecken müssen und nicht immer nur Recht haben können. Sie wachsen an dieser Herausforderung.

